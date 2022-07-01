Кравчук о Малкине: «Не думаю, что рынок-2022 для него идеальный. Большие и длительные контракты с ветеранами уже не в моде»

считает, что нынешний рынок не очень подходит Евгению Малкину.

Форвард , которому в июле исполнится 36 лет, пока не договорился с клубом о новом контракте и может стать неограниченно свободным агентом 13 июля.

– Насколько выгоден Малкину выход на рынок неограниченно свободных агентов?

– Выбирать себе новый клуб без каких-либо ограничений – такое еще никому никогда не мешало. Это уже чистый рынок, который определяет твою цену, как игрока. Ты много лет работаешь на свое имя и наконец зарабатываешь право этот рынок протестировать.

Но в сюжете с Малкиным очень много нюансов, о которых трудно судить со стороны и которые сугубо индивидуальны. Насколько психологически комфортно игроку после полутора десятков лет менять команду и город? Не давит ли на него ситуация, когда «родной» клуб выбрал такую политику? Насколько влияет поддержка капитана «Пингвинз» Сидни Кросби?

Это только три вопроса, но на самом деле их десятки.

– На ваш взгляд, насколько удачно лето-2022 для выхода на рынок неограниченно свободных агентов? Это касается и ситуации с общим отношением к России, и факторов чисто энхаэловского бизнеса.

– О политике не говорю, это совершенно отдельная часть нашей жизни. Что касается именно рыночных нюансов, то НХЛ последних лет стремительно омолаживается, в том числе и потому, что в эпоху потолка зарплат ставка на молодежь позволяет экономить.

Не думаю, что рынок-2022 – идеальный для Малкина. К возрастным хоккеистам в нынешней НХЛ, лиге очень быстрой и челночной, относятся не так, как в эпоху тех же Федорова и Айзермана, большие и длительные контракты с ветеранами уже не в моде. С другой стороны нужно учитывать масштаб личности Малкина, все-таки Евгений – отнюдь не рядовой ветеран, – считает двукратный олимпийский чемпион.