Юрист о Федотове в армии: «Успешная карьера в спорте не является привилегией. Есть эмоции, а есть закон»

Юрист Екатерина Гордон высказалась о призыве в армию.

Вратарь сборной России и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА был призван на военную службу.

В мае он подписал контракт с «Филадельфией».

«Есть два момента. Конечно, имеет место быть хоккейная интрига, связанная с его карьерой, но мне неизвестны поводы для того, чтобы он не проходил военную службу. Даже успешная карьера в спорте не является привилегией для любого мужчины в России.

Если нам станет известно, что у него есть основания для отсрочки или отказа для военной службы, то давайте обсудим, все остальное – закон. Есть эмоции, а есть закон. Мы с вами должны его соблюдать даже в таких случаях.

У меня возникает вопрос к Федерации хоккея России, почему юристы, агенты не были заняты вопросом воинской обязанности Федотова? Мы знаем хитрости, к которым прибегают спортсмены, кто-то из них с научными степенями в разных вузах числятся, но не ходят.

Есть юридические основания, которые к годным спортсменам применяются. Можно было бы вопрос решить, но почему-то до поры до времени закрывает глаза, до того, как возникает конфликт. Это никак не отменяет его воинской обязанности, привилегией быть не должно. Гастрит тоже может быть юридической фишечкой», – сказала Гордон в эфире программы «Есть тема!» на .