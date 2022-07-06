Мать Федотова: «Был момент, когда Иван сказал, что не хочет больше заниматься хоккеем. Не очень его хотели брать, мол, высокий, неуклюжий»

Мать вратаря сборной России Ивана Федотова рассказала, почему он мог бросить хоккей.

«Не очень его хотели брать, сомневались. Мол, какой-то габаритный, высокий и неуклюжий… Доктора мне тогда говорили, что ваш мальчик будет не такой как все.

Был момент, когда он сказал, что не хочет больше заниматься хоккеем: «Мне тяжело, мне плохо, меня не понимают, не любят и не принимают. У меня ничего не получается».

Я ему тогда сказала: «Сынок, утро вечера мудренее. Давай утром встанем, и если ты захочешь пойти на тренировку, значит, пойдем». У нас никогда не было такого, что я против силы заставляла что-то делать — он сам всегда принимал решение.

Утром мы проснулись, и он сказал: «Мы идем», — сказала Ольга Федотова.

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