Мать Федотова: «Был момент, когда Иван сказал, что не хочет больше заниматься хоккеем. Не очень его хотели брать, мол, высокий, неуклюжий»

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Мать вратаря сборной России Ивана Федотова рассказала, почему он мог бросить хоккей.

«Не очень его хотели брать, сомневались. Мол, какой-то габаритный, высокий и неуклюжий… Доктора мне тогда говорили, что ваш мальчик будет не такой как все.

Был момент, когда он сказал, что не хочет больше заниматься хоккеем: «Мне тяжело, мне плохо, меня не понимают, не любят и не принимают. У меня ничего не получается».

Я ему тогда сказала: «Сынок, утро вечера мудренее. Давай утром встанем, и если ты захочешь пойти на тренировку, значит, пойдем». У нас никогда не было такого, что я против силы заставляла что-то делать — он сам всегда принимал решение.

Утром мы проснулись, и он сказал: «Мы идем», — сказала Ольга Федотова.

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