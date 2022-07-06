Врач о Федотове: «Предположу, что у 100% спортсменов есть гастрит. Но это не является поводом для отсутствия военной обязанности»

Теги Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Здоровье Хоккей

Врач рассказал, что гастрит Ивана Федотова не является поводом для освобождения от службы в армии.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

Сообщалось, что Федотов находится в госпитале Минобороны в Северодвинске с обострением гастрита.

«Есть ли гастрит у спортсменов? Осторожно предположу, что у 100% спортсменов есть гастрит. Одна из причин, вызывающих хроническое воспаление слизистой желудка, – это хронический стресс. Спорт больших достижений – это всегда стресс. Спортсмен адаптируется к этому стрессу и благодаря этому становится великим.

Человек, попадающий на военную службу, сменяет воду, еду, активность и общее условие жизни. То есть он попадает в ситуацию острого стресса – вот вам и гастрит. Если уважаемый хоккеист попал в госпиталь, то можно говорить об обострении. Нет, это не является поводом для отсутствия военной обязанности. Кроме тяжелейших форм аутоиммунных гастритов», – сказал Александр Эдигер в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ». 

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