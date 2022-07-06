Врач о Федотове: «Предположу, что у 100% спортсменов есть гастрит. Но это не является поводом для отсутствия военной обязанности»

Врач рассказал, что гастрит не является поводом для освобождения от службы в армии.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

Сообщалось, что Федотов находится в госпитале Минобороны в Северодвинске с обострением гастрита.

«Есть ли гастрит у спортсменов? Осторожно предположу, что у 100% спортсменов есть гастрит. Одна из причин, вызывающих хроническое воспаление слизистой желудка, – это хронический стресс. Спорт больших достижений – это всегда стресс. Спортсмен адаптируется к этому стрессу и благодаря этому становится великим.

Человек, попадающий на военную службу, сменяет воду, еду, активность и общее условие жизни. То есть он попадает в ситуацию острого стресса – вот вам и гастрит. Если уважаемый хоккеист попал в госпиталь, то можно говорить об обострении. Нет, это не является поводом для отсутствия военной обязанности. Кроме тяжелейших форм аутоиммунных гастритов», – сказал Александр Эдигер в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».