Генсек Федерации хоккея Латвии заявил, что Калниньшу запретят выступать за сборную из-за контракта с «Амуром»

Вратаря Яниса Калниньша не будут вызывать в сборную Латвии из-за контракта с российским клубом.

Сегодня стало известно, что 30-летний голкипер подписал контракт с .

«Нет нужды в дискуссиях и спекуляциях, потому что латвийское правительство 30 апреля внесло поправки в закон о спорте, в котором четко говорится о том, что спортсменам и другим сотрудникам, связанным со спортом, запрещается участвовать в спортивных соревнованиях, проводимых в России и Белоруссии.

Мы всегда следовали правилам и законам. Отметим, что, согласно закону, лицам, которые занимаются спортом в России или в Белоруссии, будет запрещено выступать в составе латвийских национальных сборных», – сказал генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс.