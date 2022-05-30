Гендиректор «Амура»: «Цель – завоевать Кубок Гагарина в 2026 году. При такой поддержке со стороны губернатора Дегтярева нет ничего невозможного»

Гендиректор рассказал о встрече с губернатором Хабаровского края.

«Сегодня принял участие во встрече губернатора Хабаровского края, председателя попечительского совета ХК «Амур» Михаила Владимировича Дегтярева с руководителями профессиональных спортивных клубов края.

Доложил о спортивных и финансовых итогах прошлого сезона и подготовке к новому. Отдельно отметил тот факт, что благодаря Михаилу Владимировичу нам удалось стабилизировать финансовую ситуацию в клубе и оптимизировать расходную часть бюджета.

Коснулись темы комплектования команды и тренерского штаба, обсудили важность привлечения собственных воспитанников в состав.

Губернатор озвучил нашу промежуточную задачу на следующий сезон – выход в плей-офф, при сохранении стратегической цели завоевать в 2026 году.

От себя скажу, что при такой поддержке со стороны краевого правительства и лично Михаила Владимировича для нас нет ничего невозможного. Каждый сотрудник клуба понимает важность поставленной задачи и сделает все для ее достижения», – написал Роман Крамарь.