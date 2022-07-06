Глава МИД Латвии о споре Индрашиса со «Спартаком»: «Спасибо Миксу за объяснение. Российская пропаганда творит отвратительные провокации»

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Министр иностранных дел Латвии высказался о споре Микса Индрашиса со «Спартаком»

Ранее нападающий заявил в соцсети: «Я патриот Латвии. У меня нет контракта со «Спартаком». Клуб недоволен моим отказом, отсюда и такое поведение». 

«Спартак» утверждает, что соглашение подписано и настаивает на выплате компенсации в случае неисполнения его условий. 

«Спасибо Миксу Индрашису за объяснение. Напоминание нам о том, какие отвратительные провокации творит российская пропаганда.

Не попадайтесь!» – написал Эдгар Ринкевич в соцсети.

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