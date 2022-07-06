Глава МИД Латвии о споре Индрашиса со «Спартаком»: «Спасибо Миксу за объяснение. Российская пропаганда творит отвратительные провокации»

Министр иностранных дел Латвии высказался о споре Микса Индрашиса со «Спартаком».

Ранее нападающий заявил в соцсети: «Я патриот Латвии. У меня нет контракта со «Спартаком». Клуб недоволен моим отказом, отсюда и такое поведение».

«Спартак» утверждает, что соглашение подписано и настаивает на выплате компенсации в случае неисполнения его условий.

«Спасибо Миксу Индрашису за объяснение. Напоминание нам о том, какие отвратительные провокации творит российская пропаганда.

Не попадайтесь!» – написал Эдгар Ринкевич в соцсети.

Переход латыша Индрашиса в «Спартак» может сорваться. Федерация запрещает ему играть в России