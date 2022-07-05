Фетисов о Федотове: «Все спортсмены, как граждане России, обязаны пройти воинскую службу и исполнить долг перед родиной. Закон не на стороне Ивана, к сожалению»

высказался о деле вратаря сборной России .

В пятницу экс-вратарь , перешедший в «Филадельфию», был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает хоккеиста уклонистом от армии.

«Когда он должен был проходить военную службу? Во время Кубка Гагарина идти в армию? Даже не знаю, что сказать в этой связи.

Все спортсмены, как граждане Российской Федерации, обязаны пройти воинскую службу и исполнить долг перед родиной. В свое время была система, в ЦСКА были офицеры.

Другие команды тоже заранее об этом думали, и в призывном возрасте ребята в той или иной степени отдавали долг своей стране. Сейчас эта система отсутствует как таковая.

Тема получилась резонансная, скорее всего, можно было избежать такого бурного обсуждения. Не знаю, были какие-то договоренности с клубом или нет, но закон не на стороне Ивана, к сожалению», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, в 1989 году Фетисов договорился о контракте с «Нью-Джерси». Это было воспринято как предательство советским спортивным и партийным руководством, а маршал Советского Союза Дмитрий Язов лично вызывал к себе спортсмена и намеревался отправить его на службу подальше от Москвы. Фетисов в итоге уехал за океан.

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