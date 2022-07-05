Могильный о Федотове: «Про эту историю не слышал. При чем тут я и ситуация из моей молодости?»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею происшествия Филадельфия Баффало НХЛ Александр Могильный сборная СССР Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Александр Могильный отказался обсуждать дело Ивана Федотова в разрезе своей истории. 

В 1989 году игрок покинул расположение сборной СССР на чемпионате мира и уехал в Америку, где подписал контракт с «Баффало»

Вратарь сборной России был призван в армию. В мае он подписал соглашение с «Филадельфией». 

«Про историю с Федотовым не слышал. Ситуация из моей молодости? А при чем тут я сейчас и моя ситуация?

Я вообще не слежу и не знаю, что происходит у молодого человека. У меня нет компетенции и полномочий давать комментарии по теме, которую я не знаю», – сказал олимпийский чемпион. 

Журналист The Score: «Могильный должен быть членом Зала славы, его игнорирование неприемлемо. Он перебежал в НХЛ из СССР, рискуя жизнью»

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные