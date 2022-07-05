Александр Могильный отказался обсуждать дело Ивана Федотова в разрезе своей истории.
В 1989 году игрок покинул расположение сборной СССР на чемпионате мира и уехал в Америку, где подписал контракт с «Баффало».
Вратарь сборной России был призван в армию. В мае он подписал соглашение с «Филадельфией».
«Про историю с Федотовым не слышал. Ситуация из моей молодости? А при чем тут я сейчас и моя ситуация?
Я вообще не слежу и не знаю, что происходит у молодого человека. У меня нет компетенции и полномочий давать комментарии по теме, которую я не знаю», – сказал олимпийский чемпион.
Журналист The Score: «Могильный должен быть членом Зала славы, его игнорирование неприемлемо. Он перебежал в НХЛ из СССР, рискуя жизнью»
«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу