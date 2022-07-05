отказался обсуждать дело в разрезе своей истории.

В 1989 году игрок покинул расположение сборной СССР на чемпионате мира и уехал в Америку, где подписал контракт с .

Вратарь сборной России был призван в армию. В мае он подписал соглашение с «Филадельфией».

«Про историю с Федотовым не слышал. Ситуация из моей молодости? А при чем тут я сейчас и моя ситуация?

Я вообще не слежу и не знаю, что происходит у молодого человека. У меня нет компетенции и полномочий давать комментарии по теме, которую я не знаю», – сказал олимпийский чемпион.

Журналист The Score: «Могильный должен быть членом Зала славы, его игнорирование неприемлемо. Он перебежал в НХЛ из СССР, рискуя жизнью»

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым