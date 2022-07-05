Писатель Лекух о Федотове: «Если бы он уехал, получили бы очередную Чулпан Хаматову, только в штанах. В «Филадельфии» он не игрок сборной – отсрочка прекратилась»

Писатель Дмитрий Лекух высказался об отправке на военную службу.

25-летний вратарь, ставший обладателем Кубка Гагарина в составе московского клуба, в мае подписал контракт с «Филадельфией». На днях он был отправлен на военную службу.

«Как игрок сборной, кстати, не самый плохой воротчик, здоровенный мужик под два метра Иван Федотов имел право на отсрочку.

Ему регулярно приходили повестки в армию, но он получал отсрочку – не как игрок клуба, а как игрок сборной...

С того момента, как он кинул , он перестал быть игроком сборной. Потому что понятно, что, уехав в Филадельфию, никаким игроком сборной он являться больше не будет. Соответственно, действие отсрочки прекратилось.

Он гражданин России, у него приписное свидетельство, он раз полгода получает повестки, он с ними должен приходить, отмечаться, получать отсрочки. Это абсолютно нормальная тема, если ты играешь за сборную. Но если ты, извините, кидаешь страну, какие дальше отсрочки могут быть? Иди служи.

Если бы он уехал, мы бы получили очередную Чулпан Хаматову, только в штанах», – сказал Лекух в эфире радио Sputnik.

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