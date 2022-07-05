Быков о призыве Федотова: «Недоразумение, надеюсь. Скорее всего, недоработка каких-то структур в помощи спортсмену»

считает дело недоразумением или недоработкой.

Вратарь сборной России был отправлен на военную службу.

В мае Федотов, ставший в этом сезоне обладателем Кубка Гагарина в составе , подписал контракт с «Филадельфией».

«Надеюсь, что это недоразумение. Скорее всего, это недоработка каких-то структур в помощи спортсмену. Он же игрок сборной, ЦСКА.

Что касается того, как в таких случаях хоккеисты договариваются с клубами, то я играл в Советском Союзе, правила были другими. Наверняка есть законы для военнообязанных спортсменов, входящих в сборную России.

И, может быть, не только для спортсменов, но и для молодых людей-представителей, например, культуры и искусства», – сказал бывший главный тренер сборной России.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

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