Быков о призыве Федотова: «Недоразумение, надеюсь. Скорее всего, недоработка каких-то структур в помощи спортсмену»

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Вячеслав Быков считает дело Ивана Федотова недоразумением или недоработкой. 

Вратарь сборной России был отправлен на военную службу. 

В мае Федотов, ставший в этом сезоне обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписал контракт с «Филадельфией». 

«Надеюсь, что это недоразумение. Скорее всего, это недоработка каких-то структур в помощи спортсмену. Он же игрок сборной, ЦСКА.

Что касается того, как в таких случаях хоккеисты договариваются с клубами, то я играл в Советском Союзе, правила были другими. Наверняка есть законы для военнообязанных спортсменов, входящих в сборную России.

И, может быть, не только для спортсменов, но и для молодых людей-представителей, например, культуры и искусства», – сказал бывший главный тренер сборной России. 

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