Михайлов о Федотове: «Не знаю, почему общественность молчит. В наше время была почетная обязанность нести воинскую службу»

высказался о ситуации вокруг вратаря .

В пятницу вратарь национальной команды был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии. В понедельник стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.

«Не знаю, почему общественность молчит. Вступится ли за него бывший клуб – вопрос открытый.

Думаю, логично задать этот вопрос напрямую руководству ЦСКА. Сейчас все должно решиться там. В наше время была почетная обязанность нести воинскую службу.

Правда, случались похожие случаи, например с футболистами Вадимом Никоновым и Сергеем Ольшанским. Их тоже в свое время отправляли служить на Дальний Восток», – сказал член наблюдательного совета .

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу