Михайлов о Федотове: «Не знаю, почему общественность молчит. В наше время была почетная обязанность нести воинскую службу»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Борис Михайлов КХЛ Иван Федотов Хоккей

Борис Михайлов высказался о ситуации вокруг вратаря Ивана Федотова.

В пятницу вратарь национальной команды был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии. В понедельник стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.

«Не знаю, почему общественность молчит. Вступится ли за него бывший клуб – вопрос открытый.

Думаю, логично задать этот вопрос напрямую руководству ЦСКА. Сейчас все должно решиться там. В наше время была почетная обязанность нести воинскую службу.

Правда, случались похожие случаи, например с футболистами Вадимом Никоновым и Сергеем Ольшанским. Их тоже в свое время отправляли служить на Дальний Восток», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные