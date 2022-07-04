Депутат Свищев о Федотове: «У нас все равны перед законом – спортсмен, студент, рабочий, министр»

Депутат Дмитрий Свищев, говоря об , заявил, что в России все равны перед законом.

В пятницу вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии.

В понедельник стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.

«У нас все равны перед законом. Независимо от того – спортсмен, студент, рабочий, министр. Все равны перед законом.

Поэтому спортсмены прежде всего должны соблюдать законодательство Российской Федерации», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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