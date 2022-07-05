Сафронов о призыве Федотова: «Откуда-то это прилетело. У него не получилось по-человечески расстаться с ЦСКА, наверное»

считает, что дело вызвано его решением уйти из .

25-летний вратарь, ставший обладателем Кубка Гагарина в составе московского клуба, в мае подписал контракт с «Филадельфией».

На днях он был отправлен на военную службу.

«С одной стороны, достаточно странное решение, с другой – наверное, правильное. Откуда-то это, видимо, прилетело, потому что есть определенные договоренности, которые, наверное, не были соблюдены – с моей точки зрения. Если есть расставание по-человечески, это одна ситуация. Если расставание принципиальное, то ситуация другая.

Наверное, у Федотова не получилось по-человечески расстаться с клубом – не понимаю, почему. Не готов сказать.

Ему можно было закончить институт, получить звание, закончить военную кафедру, отслужить, как сейчас говорят, в альтернативной армии. Он же находился на территории РФ – должна же была быть альтернатива? Он сам должен был этим озаботиться, почему все сваливают на ЦСКА? Наверное, это удобно, потому что это был последний клуб в его спортивной карьере на данный момент.

Но если бы он играл в «Спартаке», в «Динамо» – какая разница? Игрок должен сам о себе заботиться. А они живут как в санатории «Березка», за них все делают – у них голова вообще ни о чем не болит.

О нем все отзываются с положительной стороны, но в 25 лет он бы чуть-чуть подумал, как ему решить по-взрослому этот вопрос. Человек должен думать. В 25 лет – и нет военного билета? Это то же самое, как без паспорта ходить», – сказал бывший генеральный менеджер сборной России.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

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