Фетисов о параллелях с Федотовым: «Я был майором советской армии и не сам собирался в НХЛ. Страна решила меня продать за валюту»

не нашел аналогий своего случая отъезда в с историей .

В 1989 году Фетисов договорился о контракте с «Нью-Джерси». Это было воспринято как предательство советским спортивным и партийным руководством, а маршал Советского Союза Дмитрий Язов лично вызывал к себе спортсмена и намеревался отправить его на службу подальше от Москвы. Фетисов в итоге уехал за океан.

В пятницу Федотов был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает хоккеиста уклонистом от армии.

В понедельник стало известно, что вратарь сборной России находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области. 7 мая Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год

«С моей ситуацией и близко никакого сравнения нет. Я был майором советской армии, и я не сам собирался в НХЛ, страна решила меня продать за валюту.

Мне не понравился сам подход, но никаких нарушений не было. Я уволился из армии – министр обороны меня уволил, и я уехал», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым