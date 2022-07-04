Жамнов о Федотове: «Конкретики вообще никакой. Это знают только на верхах, я на верхах пока ни с кем не говорил»

Главный тренер сборной России отреагировал на ситуацию вокруг .

В пятницу вратарь национальной команды был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии.

В понедельник стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.

«Эта информация от разных источников исходит, но пока конкретики вообще никакой нет.

Ситуация в подвешенном состоянии, и сейчас дискуссировать на эту тему будет неправильно. Я, например, не знаю всю информацию и как это произошло, везде пишут по-разному.

Ни у одного издания от своих источников нет правдивой информации. Это знают только на верхах, я на верхах пока ни с кем не говорил еще», – заявил .

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу