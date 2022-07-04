Роднина о Федотове: «Будучи игроком ЦСКА, не пройти спортивную роту – это что? Надежда, что его российские законы не касаются?»

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Ирина Роднина прокомментировал отправку Ивана Федотова на военную службу.

«У нас в истории спорта таких случаев было предостаточно. Взять, например, ситуацию с Фетисовым, который никуда не уклонялся, но позволил себе подписать контракт с НХЛ.

Думаю, что у Федотова примерно такая же ситуация. Только Фетисов был в тот момент офицером. Плюс, в 25 лет, выступая за ЦСКА, он что, не мог пройти срочную службу?

Надо же думать, беспокоиться о себе. Будучи игроком ЦСКА, не пройти спортивную роту – это что? Надежда, что его российские законы не касаются?

Конечно, за спортсмена очень обидно, потому что год не тренироваться – это тяжелая ситуация.

Кроме того, если он уже имел на руках контракт с НХЛ, – нас же с детства учили: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

Естественно, каждый спортсмен мечтает о первом месте и о лучшей команде. Стремление вверх определяет очень многие наши поступки», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

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