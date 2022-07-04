«Сибирь» и «Ростелеком» создали тарифы мобильной связи для фанатов. Сим-карты будут оформлены в фирменном стиле клуба

«Сибирь» и «Ростелеком» создали тарифы мобильной связи для болельщиков клуба.

«Хоккей в Новосибирске – это больше, чем просто спорт. Это дружеская атмосфера, единое сообщество болельщиков и преданность команде. Наш совместный проект объединит фанатов «Сибири» в особый закрытый клуб, участники которого будут общаться между собой и с другими абонентами по одним из самых выгодных тарифов на рынке.

При этом все вопросы по обслуживанию абонентов «Ростелеком» берет на себя», – заявил заместитель директора макрорегионального филиала «Ростелекома» Вячеслав Куц.

Фанаты могут выбрать один из четырех пакетов – «Партнер S», «Партнер M», «Партнер L» и «Партнер XL». Сим-карты будут оформлены в фирменном стиле клуба, а вместо значка оператора болельщики будут видеть на экране надпись HCSIBIR.