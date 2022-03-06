Тимур Ахияров: «Мы перебили «Салават Юлаев», отступать нам было некуда. Была игра характеров»

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Тимур Ахияров заявил, что игроки «Сибири» оставили всех себя на льду.

Сегодня «Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» (2:1 ОТ) и сократила отставание в серии первого раунда до 1-2.

«Мне без разницы, родную мою команду обыграли сегодня или не родную. Просто приятно отметить свой кубковый дебют победой.

Через контрольные матчи я набрал форму, появилась какая-то картинка игры. Представился шанс, я им постарался воспользоваться.

Момент столкновения Панина с Бодровым не показался таким уж страшным, но я хотел за партнера вступиться. Мои две минуты были не совсем оправданы. Был уверен, что гол отменят, потому что перед глазами был этот эпизод. То, что Бодров потом вышел на лед в третьем овертайме, характеризует его как мужика. Просто красавчик!

Мы перебили и претерпели «Салават Юлаев». Болельщики нас двигали вперед, мотивировали. Была игра характеров. Мы играли так же, как в предыдущих матчах, но просто отступать нам было некуда. Оставили всех себя на льду. Поработали над игрой на пятаке, изучаем «Салават» каждый день», – сказал защитник «Сибири».

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