Директор «Матч ТВ» о Федотове: «Это не буквоедство, а желание наказать. «Был бы человек, а статья найдется», абсолютный беспредел и бесстыдство»

Директор высказался о ситуации .

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Вообще неважно, облажались ли агенты Федотова и он сам с оформлением военной службы. Допустим, что да.

Это что, единственный такой игрок? Все знают, что спортсмены не проходят военную службу. Нормально это или нет – другой вопрос.

Что точно ненормально – одного наказывать за всех. Я абсолютно уверен, что это не буквоедство, а желание наказать.

А у нас всех уклонистов ловит толпа полицейских в чужом городе и отправляет в место, где толком нет связи?

Если это показательная порка, то кому она что показывает? «Был бы человек, а статья найдется» – вот такая формулировка уместна.

Есть и еще одна формулировка: абсолютный беспредел и бесстыдство», – написал директор департамента креативных решений канала Илья Кузнецов.

Федотов не выходит на связь и, кажется, сейчас в Североморске. Еще раз пытаемся разобраться, что происходит