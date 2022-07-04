Черкас о Федотове: «Правоохранители, комендатура работали по закону – это 100%. Не думаю, что таким способом пытаются запретить выезд на работу в США»

прокомментировал ситуацию вокруг голкипера сборной России .

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

– Всегда так было. Приходит время служить – надо идти служить. Я тоже в свое время закончил Институт имени Лесгафта, надел форму, меня отвезли в 23 Спортивную роту у Московских ворот. Дальше – прием присяги.

Снова вернули в роту. Две недели проходил «Курс молодого бойца», а дальше откомандировали в хоккейную команду. Это было в начале восьмидесятых. Но я знаю одно: в армию и сейчас могут спокойно призвать. Разве что если ты студент или еще какой-то статьей защищен от службы. Тогда не имеют права.

Как правило, все игроки являются студентами. Но если ты не учишься, не имеешь противопоказаний от службы, ну, послушайте, закон един для всех. Если вратарю высылалась повестка с требованием прийти на призывной пункт, еще что-то...

То, что правоохранители, комендатура работали по закону, это сто процентов. Другой вопрос, что такая история случилась известным человеком.

Если бы это касалось обычного парня, и шума никакого не было бы. И все равно тут больше всего вопросов к ЦСКА.

– Почему?

– ЦСКА – все равно косвенно военная структура. Там должны давать более точное разъяснение по этой истории.

Не думаю, что таким способом Федотову пытаются запретить выезд на работу в США. У комендатуры, повторюсь, могут быть все основания призвать вратаря на военную службу.

Но самое интересное: если он будет призван, то сто процентов снова окажется в . Поэтому все пути ведут туда. У Ивана завершился контракт с клубом.

И вступает в силу положение о переходе. Федотову не 27 лет, значит, он не неограниченно свободный агент. Права на игрока принадлежат армейскому клубу. Их надо выкупать, – сказал бывший тренер СКА.

Федотов не выходит на связь и, кажется, сейчас в Североморске. Еще раз пытаемся разобраться, что происходит