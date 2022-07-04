Глава СПЧ о задержании Федотова: «На отъезды ребят это не повлияет. Это абсолютно локальное событие, зачем уезжать в Америку?»

Валерий Фадеев заявил, что задержание не повлечет за собой отъезд других хоккеистов.

«На отъезды ребят в Америку это не повлияет. Это же абсолютно локальное событие, зачем же уезжать в Америку-то? Разве туда уехать так просто или найти работу?

Не преувеличивайте масштабы этого эпизода. Как только появятся документы или спортивные активисты поднимут эту тему, я сразу подключусь. Но самостоятельно решать что-то я не вправе», – сказал председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

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