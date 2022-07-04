Рик Боунесс: «Сосредоточусь на том, чтобы «Виннипег» вернулся в плей-офф»

Рик Боунесс высказался о своем назначении на пост главного тренера «Виннипега».

67-летний канадец начинал карьеру ассистентом главного тренера «Джетс» в сезоне-1984/85, а в чемпионате НХЛ-1988/89 возглавлял «Виннипег».

«Я очень рад, что вернулся в Виннипег. Я признателен руководству за предоставленную мне возможность.

У нас перспективные, талантливые молодые игроки. И я незамедлительно сосредоточусь на том, чтобы команда вернулась в плей-офф», – сказал Боунесс.

не попал в в прошлом сезоне, заняв шестое место в таблице Центрального дивизиона.