Боунесс близок к подписанию контракта с «Виннипегом» (Даррен Дрегер)

Рик Боунесс близок к подписанию контракта с «Виннипегом».

Об этом сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Виннипег» и тренер Рик Боунесс работают над заключением соглашения о том, чтобы он стал следующим тренером «Джетс», – написал Дрегер.

В мае Боунесс покинул пост главного тренера «Далласа».

Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера «Старс» по ходу сезона-2019/20. В плей-офф НХЛ-2020, который прошел в «пузыре», «Даллас» при Боунессе вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (2-4 в серии).

В сезоне-2021/22 клуб проиграл «Калгари» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.