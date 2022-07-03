Экс-тренер «Далласа» Боунесс возглавил «Виннипег»

Теги Даллас НХЛ Виннипег Рик Боунесс Хоккей

Рик Боунесс назначен на пост главного тренера «Виннипега».

67-летний специалист сменил в этой должности Дэйва Лаури, который тренировал «Джетс» по ходу минувшего чемпионата после отставки Пола Мориса в декабре 2021 года.

В мае Боунесс покинул пост главного тренера «Далласа». 

Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера «Старс» по ходу сезона-2019/20. В плей-офф НХЛ-2020, который прошел в «пузыре», «Даллас» при Боунессе вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (2-4 в серии).

В сезоне-2021/22 клуб проиграл «Калгари» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

«Виннипег» не попал в плей-офф в прошлом сезоне, заняв шестое место в таблице Центрального дивизиона.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные