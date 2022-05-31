«Рейнджерс» отдадут «Виннипегу» за Коппа выбор в 1-м раунде драфта-2022 вместо 2-го

«Рейнджерс» отдадут за выбор в 1-м раунде драфта-2022.

Изначально в состав компенсации за переход игрока входил условный выбор во 2-м раунде драфта-2022.

Пик мог быть повышен до 1-го раунда при выполнении двух условий – клуб из Нью-Йорка пройдет 2 раунда плей-офф, а 27-летний нападающий примет участие в 50% матчей.

Оба условия были выполнены. дошли до финала конференции, Копп набрал 12 (6+6) очков в 14 играх.

У него завершается срок действия контракта с зарплатой 3,64 миллиона долларов. Летом форвард может стать неограниченно свободным агентом.