Контракт Боунесса с «Виннипегом» рассчитан на два года. Зарплата – 2,5 млн долларов за сезон

Стали известны детали контракта Рика Боунесса и .

«Джетс» назначали 67-летнего специалиста на пост главного тренера команды.

Соглашение с Боунессом рассчитано на два года. Его зарплата составит 2,5 миллиона долларов за сезон.

В прошлом чемпионате тренер работал главным тренером «Далласа». Клуб вышел в розыгрыш Кубка Стэнли, где проиграл «Калгари» (3-4 в серии) в первом раунде.

«Виннипег» не попал в плей-офф в минувшем сезоне, заняв шестое место в таблице Центрального дивизиона.

Боунесс – 1-й тренер в истории НХЛ, проведший 2500 матчей в роли главного или ассистента