Крикунов о Федотове: «Долг Родине надо отдать. Проведет год в спортроте, выступая за ЦСКА, и все дела. Не трагедия»

Владимир Крикунов высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

– Как вы сами решали проблему с армией, когда играли в хоккей в СССР?

– Я служил, когда в Риге за «Динамо» играл. Сперва у нас был милицейский батальон, потом меня перевели в погранвойска. Все было по закону. Но мне уже тоже 26 лет было на тот момент.

– А до этого как?

– Играл в Кирово-Чепецке. Команда была при военном заводе, нам там делали бронь. Таких много было. Пока там играешь, тебя не трогают. А сегодня отсрочку получить еще проще. Да все нормально для Федотова закончится.

– Ну как же нормально, если человек о «Филадельфии» мечтал, а ему вернуться в ЦСКА предложат?

– Что ж поделаешь, долг Родине надо отдать. Тем более в такое непростое время, как сейчас. Проведет год в спортроте, выступая за ЦСКА, и все дела. Это не трагедия, – сказал бывший тренер сборной России.

Крикунов о деле Федотова: «ЦСКА в нашей лиге может все. Сперва сильно пуганут, а потом скажут: есть единственный выход, клуб армии»