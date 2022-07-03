Адвокат Федотова: «Надеемся получить ответы на все наши официальные запросы в понедельник»

Адвокат Ивана Федотова надеется получить ответы на запросы по делу вратаря в понедельник.

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«Сейчас ждем ответы на все наши официальные запросы.

Надеемся, что получим их в понедельник», – сказал Алексей Пономарев.