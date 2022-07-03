Михайлов о Федотове: «Проблемы с армией нет. Есть закон, надо подчиняться. Спортсмен призывается и сейчас, и в советское время»

Борис Михайлов поделился мыслями о ситуации с Иваном Федотовым.

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«Понимаете, в чем дело, проблемы с армией вообще нет. Есть закон. Этому закону надо подчиняться. Я так это понимаю. Хотелось бы, чтобы закончилось все нормально. Но как Федотов сам довел до этого, уже разберутся.

Спортсмен призывается в армию и сейчас, и в советское время. Все проходят недельный карантин, проходят курс молодого бойца, потом принимают присягу и год приписаны к спортроте, но продолжают тренироваться и выступать за команду. Вот и все», – сказал двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета ЦСКА.