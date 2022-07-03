Вице-президент КХЛ Гуськов о Федотове: «Ничего не известно. Информации официальной нет, поэтому я не могу комментировать»

Александр Гуськов не стал комментировать ситуацию с Иваном Федотовым.

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«Ничего не известно. Информации официальной никакой нет, поэтому извините, я не могу комментировать», – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.

Ранее от комментариев также отказался президент ФХР Владислав Третьяк.