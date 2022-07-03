Крикунов о деле Федотова: «ЦСКА в нашей лиге может все. Сперва сильно пуганут, а потом скажут: есть единственный выход, клуб армии»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия Владимир Крикунов НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Владимир Крикунов уверен, что ЦСКА устроил историю с призывом Ивана Федотова в армию. 

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. 

– Неужели у ЦСКА до сих пор такие тесные связи с Минобороны? Вроде спонсоры у клуба давно другие.

– ЦСКА в нашей лиге может все.

– Есть хотя бы небольшая вероятность, что Федотов все же улетит в «Филадельфию» нынешним летом?

– Не думаю. Следующий год он здесь отыграет. А вот потом уедет. Если бы его изначально хотели отпустить – никакой истории вообще бы не было.

– Слишком уж жестко за Федотова взялись. Ну какой из Ивана преступник?

– Да это специально, чтобы сперва сильно пугануть. А потом скажут: вот у тебя есть единственный выход в данной ситуации, называется клуб армии.

В прежние времена Федотова еще могли попытаться вывезти за рубеж тайно. Но сейчас этого делать никто не будет. Времена не те, – считает бывший тренер сборной России. 

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные