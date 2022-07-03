Алексей Андронов: «Где Федотов? Такое поведение полностью дискредитирует всю систему. Когда что-то делают скрытно – 99,9%, что стыдятся»

Алексей Андронов прокомментировал ситуацию с вратарем Иваном Федотовым.

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«Не хочу давать оценок этому делу с точки зрения законов – пусть работают профессионалы. У меня только один вопрос: где сейчас Иван Федотов? Почему никто из государственных лиц не может выйти и четко ответить? Шашлыки на дачах остывают?

Непонимание, что такое поведение полностью дискредитирует всю систему – преступление против народа и страны. Много более опасное и позорное, чем то, что предъявляют самому вратарю.

Где Иван Федотов? Поднимите уже задницы из шезлонгов и ответьте! XXI век на дворе, а все та же «строжайшая секретность».

И, да, когда что-то делают скрытно – 99,9%, что стыдятся того, что делают...» – написал комментатор в своем телеграм-канале.