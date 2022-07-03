Губерниев о задержании Федотова: «Он преступник? У него повестки были? Похоже на чью-то месть. Со звездами спорта нужно потоньше»

Дмитрий Губерниев поделился мыслями о ситуации с Иваном Федотовым.

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«В фильме «Следствие ведут знатоки» у прекрасного артиста Георгия Менглета была такая фраза: «Вот она – типичная правовая безграмотность!» Это я хочу адресовать хоккеисту Федотову, его агенту, родителям, тренеру. Вопрос с армией можно было решить от спортроты.

Возможностей полно. Без проблем, вообще. Все были бы только счастливы. И понятно, что в части он провел бы, мягко говоря, очень мало времени. Как и все нормальные биатлонисты, лыжники, фехтовальщики занимался бы любимым делом – играл в хоккей. Почему он этого не сделал – я не знаю.

Но! Это очень важное «но». Мы должны со звездами российского спорта, тем более с серебряными призерами ОИ, все-таки «играть» потоньше, как мне кажется. Относиться с уважением, не устраивать облавы, не отправлять забирать без опознавательных знаков людей.

Он преступник? У него повестки были? Это действительно похоже на чью-то месть. Или, во всяком случае, на чье-то волюнтаристское решение.

Он, мягко говоря, не последний спортсмен в стране. Если мы так сейчас будем обращаться с такими, как Федотов, то представить следующею картину очень легко. Перспективный молодой человек, достигнув призывного возраста, играя в хоккей, свалит в Америку. У нас так уедут все! Еще раз повторюсь, нужно с уважением относиться к достижениям игрока.

Но, возвращаясь к первой части, люди должны знать законы. Квалификация спортсмена позволяет пойти служить в спортроту и заниматься любимым профессиональным делом. Потому что мы прекрасно знаем, что для спортсмена воинская служба, мягко говоря, отличается от той, которая есть у всех остальных призывников. Это было доказано десятилетиями», – сказал комментатор.

Решение о призыве Федотова обжаловано в суде и приостановлено: «Иван никогда не вызывался по повесткам, не уклонялся»