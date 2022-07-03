Александр Харламов: «Ребята из «Торпедо» учатся в институтах, получают отсрочки от армии, поэтому сложностей с этим нет»

сообщил, что в «Торпедо» вопрос отсрочки от армии всегда стоит на контроле.

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«Этот вопрос у нас всегда на контроле, любой отдел кадров скажет, что при приеме на работу обязательно спросят военные документы. Что касается клубной работы, у нас это контролируется. Сейчас армейский вопрос больше лежит на плечах самих ребят, потому что они сами выбирают, куда идти после окончания школы. В настоящее время ни один клуб , даже и СКА, не имеют отношения к армии.

Это было еще во времена СССР, когда хоккеисты были военнообязанными, офицерами. Я сам, играя в ЦСКА, призывался в армию, мы все служили по-настоящему.

Сейчас времена поменялись, все встало на профессиональные рельсы, и армейский вопрос перелег на плечи ребят, это очень серьезный вопрос, у нас в конституции все прописано. Ребята из «Торпедо» учатся в институтах, получают отсрочки, поэтому сложностей с этим нет», – сказал генеральный директор .