Плющев о задержании Федотова: «Не знаю, что это за шапито и кто режиссирует. Кажется, вмешались потусторонние силы какие-то»

Владимир Плющев прокомментировал ситуацию с вратарем Иваном Федотовым.

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сейчас вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

– Как отправка Федотова в воинскую часть может сказаться на его карьере?

– Я думаю, что это больше влияет на его психику, чем на дальнейшие перспективы. Если его с нервным потрясением увезли в госпиталь, то, я думаю, парень настолько это дело пережил. А если его еще отправят служить. По идее, он должен пройти курс молодого бойца и принять присягу, только потом его можно будет куда-то отправлять.

Не знаю, что это за такое шапито идет и кто это режиссирует. Как-то не очень это дело вяжется и с призывом, у нас всегда призывная комиссия идет весной, людей вызывают в военкоматы, приглашают на медкомиссию и так далее. Мне кажется, здесь вмешались потусторонние силы какие-то. У нас в последние годы никаких скандалов с армией не было.

Сложно сказать, почему все настолько быстро происходит. Чтобы комментировать ситуацию, надо знать, вручались ли ему повестки в военкомат или нет. В конце концов, на протяжении сезона он находился в ЦСКА, в системе вооруженных сил, был в Москве, все вопросы, связанные с его дальнейшей службой, можно было решать там. Никто не мешал вручить ему повестку, когда он подписывал контракт с ЦСКА. И вдруг сейчас все так моментально закрутилось и завертелось.

Половина игроков в КХЛ, если не больше, призывного возраста. Не знаю, почему к нему такое отношение. Скорее всего, действительно связано с тем, что он подписал контракт с «Филадельфией», с американским клубом, кому-то это очень не понравилось. Хотя у нас столько игроков там играет. Никто особенно в армии себя не проявлял. В общем, в ситуации больше вопросов, чем ответов, – сказал заслуженный тренер России.