«Нэшвилл» достиг прогресса в переговорах с Форсбергом о контракте на 8 лет. Сумма – около 8,6 млн долларов в год (The Fourth Period)

достиг прогресса в переговорах с форвардом .

Стороны обсуждают контракт на 8 лет (максимально возможный срок). Как сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта, средняя зарплата игрока может составить около 8,6 миллиона долларов.

По его сведениям, основным камнем преткновения сейчас является структура выплат.

27-летний швед может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. На рынке он сможет подписать контракт максимум на 7 лет.

Его средняя зарплата по текущему контракту составляет 6 млн долларов за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Форсберг переписал личные рекорды по голам, очкам и передачам за сезон, набрав 84 (42+42) балла в 69 матчах.

Он также установил новый рекорд «Предаторс» по числу голов в регулярках за всю историю (220). Форсберг играет за «Нэшвилл» с 2013 года.