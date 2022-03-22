Пойл о Форсберге: «Обменом никогда всерьез не занимались. Верю, что Филип останется в «Нэшвилле» надолго»

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«Нэшвилл» надеется подписать долгосрочный контракт с Филипом Форсбергом.

«Мы никогда всерьез не занимались его обменом. Я так и сказал Филипу и его агенту. Если бы я действительно считал, что у нас не будет хороших шансов подписать его, то мог бы изучить этот вопрос подробнее.

Но я верю, что мы сможем найти условия, которые понравятся Филипу. И мы будем жить долго и счастливо много лет.

В краткосрочной перспективе мы все договорились сосредоточить внимание на поставленной задаче – закрепиться в зоне плей-офф, а затем побороться за Кубок Стэнли. Я продолжаю верить, что Филип надолго останется в «Предаторс». Думаю, и он чувствует то же самое. 

У нас хорошие отношения с ним и с его агентом. Мы продолжим работать над этим вопросом, и, надеюсь, когда-нибудь удивим вас объявлением», – сказал Дэвид Пойл

Ранее сообщалось, что «Предаторс» не достигли прогресса в переговорах по контракту с 27-летним игроком. Летом он может стать неограниченно свободным агентом. 

По текущему соглашению кэпхит форварда составляет 6 миллионов долларов. 

Форсберг набрал 2+3 в матче с «Анахаймом» и первым в истории «Нэшвилла» забросил 35 шайб за сезон

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