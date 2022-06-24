«Нэшвилл» готов подписать Форсберга на 8 лет. По сумме стороны пока не договорились

предложил форварду контракт на 8 лет.

27-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. На рынке он сможет подписать контракт максимум на 7 лет.

Его зарплата по текущему контракту составляет 6 миллионов долларов за сезон.

«Он не подпишет контракт с нами на меньший срок.

Мы все еще ведем переговоры, много общаемся. Просто пока не договорились. Крайний срок у нас в июле. Я бы хотел, чтобы все уже было сделано, сказал об этом еще два месяца назад. Есть некоторое разочарование. Они считают, что мы должны предложить что-то другое.

Мы чувствуем, что находимся в хорошем положении. Нам просто нужно продолжать работать. Я думаю, что он хочет остаться. Это зависит от бизнес-решения. Дело не в том, что он не хочет быть здесь и куда-то уйти.

Мы пытаемся правильно управлять франшизой и предлагаем то, что, по нашему мнению, является подходящей суммой для него и для того, чтобы мы могли собрать хорошую команду.

Если мы предлагаем Филипу контракт на 8 лет, то это будет его команда. Надеюсь, он должен понять это», – сказал генеральный менеджер клуба .

Он также сравнил ситуацию с Форсбергом с историей капитана «Колорадо» Габриэля Ландескуга. В прошлом году швед подписал 8-летний контракт с «Эвеланш» за день до открытия рынка свободных агентов.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Форсберг переписал личные рекорды по голам, очкам и передачам за сезон, набрав 84 (42+42) балла в 69 матчах.

Он также установил новый рекорд «Предаторс» по числу голов в регулярках за всю историю (220). Форсберг играет за «Нэшвилл» с 2013 года.