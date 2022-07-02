«Калгари» предложил Годро контракт на 8 лет с кэпхитом около 9,5 млн долларов (The Fourth Period)

«Калгари» предложил контракт на 8 лет.

Как передает The Fourth Period со ссылкой на источник, близкий к клубу, зарплата игрока по контракту составит около 9,5 млн долларов или больше за сезон (общая сумма – около 76 млн долларов).

28-летний нападающий может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. По действующему соглашению его зарплата составляет 6,75 млн долларов в год.

Предполагается, что на рынке Годро может получить контракт на 7 лет (максимальный срок) с кэпхитом в районе 11 млн долларов.

В минувшем сезоне НХЛ в его активе 115 (40+75) очков в 82 матчах регулярного чемпионата при полезности «+64» (лучший результат в лиге с 1987 года). Кроме того, форвард первым в XXI веке набрал 90 (34+56) очков в равных составах.

Годро все еще не определился с ответом на предложение «Калгари» о новом контракте (Пьер Лебрюн)