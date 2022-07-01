Годро все еще не определился с ответом на предложение «Калгари» о новом контракте (Пьер Лебрюн)

все еще не определился с ответом на предложение о новом контракте.

28-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. По действующему контракту его зарплата составляет 6,75 млн долларов в год.

«Сохраняется статус-кво – в том смысле, что он не определился. Его лагерь не сообщил «Флэймс», куда дело движется в данный момент.

Мне кажется, что Годро хочет оставить вариант с «Калгари» в поле зрения. Он все еще заинтересован в этом предложении, но хочет посмотреть на то, что будет на рынке», – сказал инсайдер Пьер Лебрюн.

Ранее он сообщал, что клуб сделал нападающему крупное предложение. Предполагается, что на рынке Годро может получить контракт на 7 лет (максимальный срок) с кэпхитом в районе 11 миллионов долларов.

В минувшем сезоне в его активе 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «+64» (лучший результат в лиге с 1987 года).

Кроме того, форвард первым в XXI веке набрал 90 (34+56) очков в равных составах.