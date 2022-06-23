Пьер ЛеБрюн: «Калгари» сделал Годро крупное предложение. Дело будет не в деньгах, если он решит выйти на рынок»

Пьер ЛеБрюн поделился информацией о переговорах с .

Игрок может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. По действующему контракту его зарплата составляет 6,75 млн долларов в год.

«Флэймс» не теряли времени после окончания сезона. Мне кажется, они довольно быстро сделали предложение о контракте, и с тех пор ведется постоянный диалог.

Дело будет не в деньгах, если Джонни Годро решит выйти на рынок. «Калгари» сделал крупное предложение. Если учесть, что только «Флэймс» могут предложить 8-летний контракт, другим командам будет сложно повторить общую сумму. И мы знаем, что для Годро важны победы, а «Флэймс» останутся контендером, если он решит остаться.

«Флэймс» все еще надеются переподписать его, но им нужна определенная ясность до 13 июля. Некоторая ясность до драфта – это то, что нужно «Калгари», потому что им, возможно, придется сменить стратегию», – сказал инсайдер TSN.