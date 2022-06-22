Шестеркин, Макар, Йоси, Годро, Мэттьюс и Марнер – в 1-й сборной звезд сезона НХЛ. Капризов стал 3-м среди левых крайних и не попал во 2-ю сборную

Игорь Шестеркин вошел в 1-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ.
Лига объявила результаты голосования журналистов, определивших две символические сборные сезона. Оно состоялось после завершения регулярного чемпионата.
Голосовавшие называли трех кандидатов на каждую позицию, баллы считались по схеме 5-3-1.
В первую команду вошли вратарь Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 952), защитники Кэйл Макар («Колорадо», 950) и Роман Йоси («Нэшвилл», 920), левый нападающий Джонни Годро («Калгари», 779), центральный нападающий Остон Мэттьюс («Торонто», 805), правый нападающий Митч Марнер («Торонто», 697).
В первую команду вошли вратарь Якоб Маркстрем («Калгари», 315), защитники Виктор Хедман («Тампа», 599) и Чарли Макэвой («Бостон», 286), левый нападающий Джонатан Юбердо («Флорида», 584), центральный нападающий Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 709), правый нападающий Мэттью Ткачак («Калгари», 543).
Среди других российских игроков ближе всех к попаданию в сборные оказался Кирилл Капризов («Миннесота»). Он занял 3-е место среди левых нападающих с 297 баллами.
Александр Овечкин («Вашингтон») стал в этой номинации четвертым с 27 баллами, Артемий Панарин («Рейнджерс») – седьмым с 6 баллами.
Среди правых нападающих были упомянуты Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 5-е место, 25 баллов) и Никита Кучеров («Тампа», 8-е место, 14 баллов).
Среди вратарей были упомянуты Илья Сорокин («Айлендерс», 5-е место, 72 балла), Андрей Василевский («Тампа», 6-е место, 71 балл) и Сергей Бобровский («Флорида», 9-е место, 4 балла).