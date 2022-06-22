Шестеркин, Макар, Йоси, Годро, Мэттьюс и Марнер – в 1-й сборной звезд сезона НХЛ. Капризов стал 3-м среди левых крайних и не попал во 2-ю сборную

Игорь Шестеркин вошел в 1-ю символическую сборную звезд сезона .

Лига объявила результаты голосования журналистов, определивших две символические сборные сезона. Оно состоялось после завершения регулярного чемпионата.

Голосовавшие называли трех кандидатов на каждую позицию, баллы считались по схеме 5-3-1.

В первую команду вошли вратарь ( , 952), защитники Кэйл Макар («Колорадо», 950) и Роман Йоси («Нэшвилл», 920), левый нападающий Джонни Годро («Калгари», 779), центральный нападающий Остон Мэттьюс ( , 805), правый нападающий Митч Марнер («Торонто», 697).

В первую команду вошли вратарь Якоб Маркстрем ( , 315), защитники Виктор Хедман («Тампа», 599) и Чарли Макэвой («Бостон», 286), левый нападающий Джонатан Юбердо («Флорида», 584), центральный нападающий Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 709), правый нападающий Мэттью Ткачак («Калгари», 543).

Среди других российских игроков ближе всех к попаданию в сборные оказался («Миннесота»). Он занял 3-е место среди левых нападающих с 297 баллами.

( ) стал в этой номинации четвертым с 27 баллами, Артемий Панарин («Рейнджерс») – седьмым с 6 баллами.

Среди правых нападающих были упомянуты («Сент-Луис», 5-е место, 25 баллов) и («Тампа», 8-е место, 14 баллов).

Среди вратарей были упомянуты Илья Сорокин («Айлендерс», 5-е место, 72 балла), Андрей Василевский («Тампа», 6-е место, 71 балл) и Сергей Бобровский («Флорида», 9-е место, 4 балла).