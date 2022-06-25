Гретцки включил Овечкина в топ-3 среди левых крайних при выборе сборных звезд сезона. Его назвал 21 журналист из 194

Теги рейтинги Вашингтон Флорида Калгари Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Джонатан Юбердо Джонни Годро Хоккей

Уэйн Гретцки включил Александра Овечкина в топ-3 среди лучших левых крайних сезона.

Лучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ сейчас работает аналитиком на канале TNT.

Он принял участие в голосованиях за обладателей индивидуальных призов и кандидатов в символические сборные звезд сезона. 

В первую сборную в качестве левого вингера вошел Джонни Годро из «Калгари», во вторую – Джонатан Юбердо из «Флориды».

Третье место по числу голосов занял Кирилл Капризов («Миннесота»), четвертое – Александр Овечкин («Вашингтон»). 

Каждый голосующий называл трех кандидатов, Овечкина в топ-3 включил 21 человек из 194 журналистов (1 первое место, 1 второе и 19 третьих).

Одним из них стал Гретцки – он поставил Овечкина на третье место после Юбердо и Годро. 

Овечкин в регулярном чемпионате набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги с 780 шайбами – впереди только Гретцки (894 гола) и Горди Хоу (801). 

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