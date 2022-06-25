Гретцки включил Овечкина в топ-3 среди левых крайних при выборе сборных звезд сезона. Его назвал 21 журналист из 194

включил в топ-3 среди лучших левых крайних сезона.

Лучший бомбардир и снайпер в истории сейчас работает аналитиком на канале TNT.

Он принял участие в голосованиях за обладателей индивидуальных призов и кандидатов в символические сборные звезд сезона.

В первую сборную в качестве левого вингера вошел Джонни Годро из , во вторую – Джонатан Юбердо из «Флориды».

Третье место по числу голосов занял Кирилл Капризов («Миннесота»), четвертое – Александр Овечкин ( ).

Каждый голосующий называл трех кандидатов, Овечкина в топ-3 включил 21 человек из 194 журналистов (1 первое место, 1 второе и 19 третьих).

Одним из них стал Гретцки – он поставил Овечкина на третье место после Юбердо и Годро.

Овечкин в регулярном чемпионате набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги с 780 шайбами – впереди только Гретцки (894 гола) и Горди Хоу (801).