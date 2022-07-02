Вячеслав Быков: «У Кравчука огромный опыт, его советы будут полезны хоккеистам ЦСКА»

считает, что советы будут полезны игрокам ЦСКА.

Сегодня Кравчук вошел в тренерский штаб клуба.

«Он был очень хорошим защитником, у него огромный опыт как игрока, и его советы будут полезны хоккеистам.

Что касается его работы в тренерском штабе, тут вопросы к Сергею Федорову, так как он главный тренер команды, он набирает тренерский штаб, если он видит Кравчука в своем штабе, это хорошо.

Игорь – армеец, он играл в этом клубе, знает его историю, что немаловажно. Это сотрудничество должно быть взаимовыгодно как для ЦСКА, так и для него самого», – сказал бывший главный тренер сборной России и