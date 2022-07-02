Вячеслав Быков: «У Кравчука огромный опыт, его советы будут полезны хоккеистам ЦСКА»

Теги ЦСКА Вячеслав Быков Сергей Федоров КХЛ Игорь Кравчук ТАСС Хоккей

Вячеслав Быков считает, что советы Игоря Кравчука будут полезны игрокам ЦСКА.

Сегодня Кравчук вошел в тренерский штаб клуба.

«Он был очень хорошим защитником, у него огромный опыт как игрока, и его советы будут полезны хоккеистам.

Что касается его работы в тренерском штабе, тут вопросы к Сергею Федорову, так как он главный тренер команды, он набирает тренерский штаб, если он видит Кравчука в своем штабе, это хорошо.

Игорь – армеец, он играл в этом клубе, знает его историю, что немаловажно. Это сотрудничество должно быть взаимовыгодно как для ЦСКА, так и для него самого», – сказал бывший главный тренер сборной России и ЦСКА

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