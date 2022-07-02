Вячеслав Быков: «У Кравчука огромный опыт, его советы будут полезны хоккеистам ЦСКА»

Вячеслав Быков считает, что советы Игоря Кравчука будут полезны игрокам ЦСКА.
Сегодня Кравчук вошел в тренерский штаб клуба.
«Он был очень хорошим защитником, у него огромный опыт как игрока, и его советы будут полезны хоккеистам.
Что касается его работы в тренерском штабе, тут вопросы к Сергею Федорову, так как он главный тренер команды, он набирает тренерский штаб, если он видит Кравчука в своем штабе, это хорошо.
Игорь – армеец, он играл в этом клубе, знает его историю, что немаловажно. Это сотрудничество должно быть взаимовыгодно как для ЦСКА, так и для него самого», – сказал бывший главный тренер сборной России и ЦСКА