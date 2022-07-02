Кравчук вошел в тренерский штаб ЦСКА, Корешков его покинул

Игорь Кравчук вошел в тренерский штаб , Евгений Корешков его покинул.

ЦСКА объявил о перестановках в тренерском штабе. Его покинул тренер Евгений Корешков.

Он работал в московском клубе на протяжении 4 последних сезонов и дважды выигрывал Кубок Гагарина.

Вместо него в тренерский штаб клуба вошел двукратный олимпийский чемпион, бывший тренер юниорской сборной России Игорь Кравчук.

« проделал отличную работу. Хотел бы поблагодарить его и от клуба, и от себя лично. Он был важной частью тренерского штаба, помогал мне в становлении на моем тренерском пути.

Безмерно благодарен ему: он отличный специалист и отличный тренер. Желаю ему успешной работы на тренерском поприще и, самое главное, здоровья.

С Игорем знакомы со времен советского ЦСКА, оба играли за команду Виктора Васильевича Тихонова. Прошли совместный путь в 4 года до моего отъезда в Северную Америку. Игорь тоже провел отличную карьеру в НХЛ.

Его опыт, два олимпийских золота, чемпионаты мира помогут нашему клубу в дальнейшем. Сейчас он стал свободным агентом, свободным тренером и присоединяется к нашей команде», – сказал главный тренер армейцев .