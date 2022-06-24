Быков об Овечкине в футбольном «Динамо»: «Любые действия именитых спортсменов, привлекающие к спорту, дают положительную динамику»

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Вячеслав Быков поделился мыслями о том, что Александр Овечкин сыграет за ФК «Динамо».

Хоккеист «Вашингтона» примет участие в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня.

«Любые действия со стороны именитых спортсменов, привлекающие к спорту, дают положительную динамику и хорошую пропаганду для того, чтобы люди занимались спортом.

Не могу судить о футбольных качествах Овечкина, но в бытность хоккеисты были хорошими футболистами, умели играть в футбол», – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею.

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