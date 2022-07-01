Станислав Галиев: «Счастлив вернуться в «Ак Барс», долго этого ждал. У нас собирается команда, которой мы пойдем за Кубком Гагарина»

Станислав Галиев сообщил, что счастлив вернуться в «Ак Барс».

обменяло игрока в клуб из Казани на Джордана Уила.

«Я счастлив вернуться в «Ак Барс», долго этого ждал и надеялся, что все получится. Спасибо обоим клубам за такой хороший итог.

Я всегда любил Казань, соскучился по городу, болельщикам, друзьям и знакомым, вкусной еде.

Ожидания от будущего сезона большие, у нас собирается команда, которой мы пойдем только за Кубком. Других задач у никогда не было», – сказал нападающий.