Станислав Галиев: «Счастлив вернуться в «Ак Барс», долго этого ждал. У нас собирается команда, которой мы пойдем за Кубком Гагарина»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Станислав Галиев Динамо Хоккей

Станислав Галиев сообщил, что счастлив вернуться в «Ак Барс».

«Динамо» обменяло игрока в клуб из Казани на Джордана Уила.

«Я счастлив вернуться в «Ак Барс», долго этого ждал и надеялся, что все получится. Спасибо обоим клубам за такой хороший итог.

Я всегда любил Казань, соскучился по городу, болельщикам, друзьям и знакомым, вкусной еде.

Ожидания от будущего сезона большие, у нас собирается команда, которой мы пойдем только за Кубком. Других задач у «Ак Барса» никогда не было», – сказал нападающий.

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