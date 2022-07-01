«Динамо» обменяло Галиева в «Ак Барс» на Уила

и «Динамо» совершили обмен.

Нападающий Станислав Галиев возвращается в клуб из Казани. Взамен московская команда получит форварда Джордана Уила.

Сроки действующих контрактов игроков рассчитаны до конца сезона-2022/23.

В минувшем сезоне Уил провел 36 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (12+18) очков. В плей-офф на его счету 2 (0+2) балла в 6 играх.

Галиев набрал в регулярке 42 (25+17) балла в 47 матчах. В 11 играх плей-офф он забросил 6 шайб. Нападающий уже выступал за казанцев с 2017 по 2021 год. В составе клуба Галиев выиграл Кубок Гагарина-2018.