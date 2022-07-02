Спортивный юрист о Федотове и армии: «Иван ничем не отличается от других граждан РФ. Не слышал, чтобы спортсмены уровня сборных получали отсрочку»

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Спортивный юрист считает, что Иван Федотов не должен был получить отсрочку от армии. 

В пятницу появилась информация о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего голкипера, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Сложно сказать, что грозит Федотову в сложившейся ситуации. Это, скорее, вопрос к юристам, специализирующимся на уголовном праве.

Мы не знаем всех деталей, за что его задержали, но Иван в данном случае ничем не отличается от других граждан РФ призывного возраста.

Я не слышал о том, чтобы спортсмены уровня сборных страны получали отсрочку. Не помню таких послаблений в законе о воинской службе», – сообщил Артем Пацев. 

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